Международные авиакомпании приостанавливают некоторые рейсы в США из-за неопределенности по 5G

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Крупные международные авиакомпании приостанавливают некоторые рейсы в США на фоне неопределенности потенциальных препятствий и влияния 5G на работу авиационного оборудования.

Об этом пишет CNN.

В частности, об изменениях некоторых рейсов объявили Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa и British Airways.

"Emirates заявила, что прекращает полеты в девять американских аэропортов: Бостон, аэропорт О'Хара в Чикаго, аэропорт Форт-Уэрт в Далласе, межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне, Майами, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско и Сиэтл", - пишет издание.

"Мы тесно сотрудничаем с производителями самолетов и соответствующими органами власти, чтобы смягчить беспокойство, и мы надеемся возобновить наши услуги в США как можно скорее", – говорится в заявлении Emirates.

Air India заявила, что приостанавливает рейсы между Дели и Сан-Франциско, Чикаго и аэропортом Кеннеди.

В то же время Lufthansa отменила рейс между Франкфуртом и Майами - там заявили, что заменят самолеты Boeing 747-8 на 747-400 на рейсы из Франкфурта в Лос-Анджелес, Чикаго и Сан-Франциско.

В British Airways добавили, что им пришлось "произвести некоторые отмены", поскольку решение перевозчиков отложить активацию новой услуги 5G в некоторых местах не касается всех аэропортов, обслуживаемых авиакомпанией.

При этом другие компании заявили, что пока не отменяли свои рейсы, но следят за ситуацией.

"Транспортные регуляторы уже были обеспокоены тем, что версия 5G, которую планировалось включить, может помешать работе некоторых приборов самолета, и многие группы авиационной промышленности поделились этими опасениями - несмотря на заверения со стороны федеральных регуляторов телекоммуникаций и операторов беспроводной связи.

В частности, Федеральное авиационное управление озабочено тем, что сотовые антенны 5G вблизи некоторых аэропортов, а не мобильные устройства пассажиров могут сбрасывать показатели с некоторого оборудования самолета, предназначенного для того, чтобы сообщать пилотам, насколько они отдалены от земли", - добавляет CNN.

Эти системы используются на протяжении всего полета и считаются важным оборудованием.

Ранее AT&T, Verizon отложили запуск 5G вблизи некоторых аэропортов после того, как авиакомпании попросили Байдена вмешаться.

Напомним:

Генеральные директора главных авиакомпаний США предупредили о приближении "катастрофического" авиационного кризиса - они отмечают негативные последствия для авиации в случае развертывания около аэропортов инфраструктуры для 5G.

Авиационная администрация США опасается, что чувствительное оборудование типа альтиметров может плохо работать в условиях взаимодействия с радиоволнами частот, используемых для 5G.

Экономическая правда