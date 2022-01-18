Авиакомпании в США просят не размещать вышки 5G возле аэропортов

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Генеральные директора главных авиакомпаний США предупредили о приближении "катастрофического" авиационного кризиса - они отмечают негативные последствия для авиации в случае развертывания около аэропортов инфраструктуры для 5G.

Об этом пишет CNBC.

Авиакомпании (American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, UPS Airlines, Atlas Air, JetBlue Airways, FedEx Express) утверждают, что новая услуга потенциально может сделать значительное количество широкофюзеляжных самолетов непригодным и "потенциально может оставить десятки тысяч американцев за границей".

"Это значит, что в такой обычный день, как вчера, будет отменено более 1100 рейсов и 100 тысяч пассажиров не смогут совершить полет", - говорится в письме Федеральному управлению гражданской авиации страны (FAA).

Авиакомпании, в частности, просят не размещать вышки для 5G на расстоянии менее 3,2 км от взлетно-посадочных полос.

"Нужно немедленное вмешательство во избежание значительных сбоев в работе пассажирских и грузовых авиаперевозчиков, цепи поставки и доставки необходимых медицинских товаров", - преодолевали компании.

Письмо в регулятор отправили накануне того, как компании AT&T и Verizon должны начать монтаж оборудования.

Экономическая правда