Неполная уплата налога на недвижимое имущество: В Минфине посчитали потери местных бюджетов

Из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Госреестре прав на недвижимое имущество неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество наносит до 2 млрд грн убытков местным бюджетам ежегодно.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По оценкам экспертов, до 40% такого имущества отсутствует в Государственном реестре.

"С целью увеличения поступлений в местные бюджеты налога на недвижимое имущество органы местного самоуправления должны обеспечить полноценную работу по информационному наполнению Госреестра прав на недвижимое имущество и переноса архивной информации о правах собственности на недвижимое имущество с бумажных носителей в электронную базу.

Это позволит налоговым органам получить соответствующую информацию для начисления соответствующих обязательств", - говорится в сообщении.

"Проведение на должном уровне указанной работы в этом году позволит, по пессимистическому прогнозу, дополнительно привлечь (при действующих ставках налога) в местные бюджеты в 2021 году около 2 млрд гривен", - добавили в Минфине.

По итогам 2019 года от уплаты налога на недвижимое имущество в местные бюджеты поступило 4,9 млрд грн, а за 2018 год - 3,7 млрд гривен.

Экономическая правда