В Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса: со скольки начнутся графики

С 18:00 до 7:00 следующего дня в Киеве введут графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности. Все из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сложная ситуация в энергосистеме заставляет применять ограничения. Так с 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будут введены графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора", — говорится в сообщении.

Так отметили, что для бытовых потребителей ограничения не применяются.

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"Но жители Киева должны быть сознательными и самостоятельно экономить электроэнергию! Особенно в вечерние пиковые часы нагрузки", — добавили в пресс-службе.

Напомним:

В пятницу графики ограничения электроснабжения для промышленности будут действовать с 18:00 до 7:00 утра следующего дня (13 часов).

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