Экономика Британии значительно восстановилась в первом квартале, выйдя из технической рецессии

Экономика Великобритании значительно восстановилась за первые три месяца 2024 года, выйдя из так называемой технической рецессии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Офис национальной статистики Соединенного Королевства заявил, что экономика выросла на 0,6% в первом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, причем рост произошел во всех отраслях, в частности, в важнейшей – секторе услуг.

Этот рост оказался выше прогнозируемых экономистами 0,4% и самым сильным с четвертого квартала 2021 года, когда экономика восстанавливалась после резкого падения во время пандемии коронавируса.

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Это произошло после двух кварталов умеренного спада, который в Великобритании определяется как рецессия. Несмотря на квартальный рост, экономика страны почти не выросла за последний год.

Впрочем, экономисты выразили надежду, что со снижением инфляции и процентных ставок британская экономика может вступить в период более устойчивого роста.

"Это удивительно сильное восстановление и может свидетельствовать о вероятном поворотном моменте для экономики", – сказал директор по экономическим исследованиям компании Deloitte Дебапратим Де.

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Недавно правящая в Великобритании Консервативная партия выразила надежду, что планы снизить налоги, о которых объявил министр финансов Джереми Хант, помогут ей улучшить результаты на парламентских выборах, на которых опросы предсказывают консерваторам поражение.

Ранее сообщалось, что экономика Великобритании снова росла в январе после неглубокой рецессии во второй половине 2023 года.

Перед этим стало известно, что экономика Великобритании впала в рецессию во второй половине 2023 года.

Европейская правда