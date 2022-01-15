Счетная палата нашла в 544 операциях по купле-продаже авто нарушений почти на 5 миллионов

Специалисты Счетной палаты проверили 544 регистрационных операций по купле-продаже авто за период 2019-I полугодия 2021 года (0,04% от общего количества) и выявили нарушений почти на 5 миллионов.

Об этом ведомство сообщило в телеграмме.

"Из-за законодательной неурегулированности продавцы искусственно уменьшают стоимость легковых автомобилей в договорах купли-продажи. Кое-где разница между данными в грузо-таможенной декларации и договоре достигала более 97%!

К таким уловкам прибегают, чтобы меньше платить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование, которое составляет 3-5% от стоимости авто", - говорится в сообщении.

Они привели пример такой манипуляции. Компания ООО "Брокми Сервис" ввезла TESLA MODEL 3 AWD 2019 года выпуска, стоимостью 1,4 млн гривен. Но физлицу продали его за 118 тыс. грн, или на 92% меньше его таможенной стоимости. То есть, покупатель уплатил 3,6 тыс. грн. сбора вместо почти 71 тыс. гривен.

Напоминаем:

Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили производится при первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел.

3% – если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4% – если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5% – если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

Сбор уплачивается из стоимости автомобиля без учета налога на добавленную стоимость, если сумма такого налога указана в документе, подтверждающем стоимость транспортного средства.