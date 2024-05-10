Украинский экспорт из черноморских портов достиг 45 миллионов тонн: чья продукция преобладала

За почти 9 месяцев функционирования "Украинского морского коридора" 1600 судов экспортировали из портов Большой Одессы 45 млн тонн грузов.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

"Преимущественно это продукция украинских аграриев для мировых продовольственных рынков. Украина несмотря на все остается топ экспортером агропродукции и гарантом продовольственной безопасности. 38 стран мира получили более 30 млн тонн продукции украинских аграриев", - говорится в сообщении.

На пути к портам находится еще 108 судов, которые экспортируют более 3 млн тонн грузов.

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Напомним:

"Укрзализныця" с начала года перевезла рекордное за время полномасштабного вторжения количество грузов на экспорт. Так, за январь-апрель 2024 года железной дорогой в экспортном сообщении перевезено 30,4 млн тонн грузов.

После выхода России с Черноморской зерновой инициативы летом прошлого года 1 300 судов воспользовались временным морским маршрутом, созданным Украиной и международными партнерами.

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