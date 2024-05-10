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Украинская Ajax Systems получила самую престижную премию в сфере промышленного дизайна

Пятница, 10 мая 2024, 14:28 - Владимир Туник-Фриз
 
Reddot

Украинская компания Ajax Systems получила премию 3 Red Dot, которой награждают лучшие проекты в промышленном дизайне.

Об этом говорится на сайте премии.

Комментируя полученную награду, Председатель наблюдательного совета компании Александр Конотопский назвал ее оскаром в мире промышленного дизайна.

"Это самая престижная премия по промышленному дизайну в мире", - отмечает председатель наблюдательного совета Ajax Systems.

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Награду получил проект линейки управления светом LightSwitch, антипотоп система WaterStop и LeaksProtect, и панель управления KeyPad TouchScreen. 

Премией отметили устройства в таких категориях:

Экономическая правда

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компании Украина
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