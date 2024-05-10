Украинская Ajax Systems получила самую престижную премию в сфере промышленного дизайна
Пятница, 10 мая 2024, 14:28 -
Украинская компания Ajax Systems получила премию 3 Red Dot, которой награждают лучшие проекты в промышленном дизайне.
Об этом говорится на сайте премии.
Комментируя полученную награду, Председатель наблюдательного совета компании Александр Конотопский назвал ее оскаром в мире промышленного дизайна.
"Это самая престижная премия по промышленному дизайну в мире", - отмечает председатель наблюдательного совета Ajax Systems.
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Награду получил проект линейки управления светом LightSwitch, антипотоп система WaterStop и LeaksProtect, и панель управления KeyPad TouchScreen.
Премией отметили устройства в таких категориях:
- "Умные устройства" - KeyPad TouchScreen Jeweller;
- "Элементы дизайна интерьера" - WaterStop & LeaksProtect;
- "Элементы дизайна интерьера" - LightSwitch & Outlet.
Экономическая правда
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