Brave1 увеличивает гранты для оборонных разработок: сколько денег можно получить

Федоров

Проект Brave1 увеличил гранты для украинских defense-tech разработчиков. Обновленные суммы средств составляют от 500 тысяч до 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что ранее сумма средств, которые можно было получить в виде гранта, составляла 200 тысяч и 1 миллион грн.

Средства можно тратить на закупку необходимого оборудования и компонентов, R&D и развитие продукта.

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"Об этом каждый разработчик будет отчитываться. Если грант использован с нарушениями, средства придется вернуть", — добавил Федоров.

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Напомним:

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В течение года участники кластера Brave1 получили 186 грантов на свои разработки на общую сумму 3,2 млн долларов и уже имеют 1671 defense-tech разработок.