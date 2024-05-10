В двух регионах после российских атак самая сложная ситуация с энергетикой – YASNO

Энергосистема двух областей – Харьковской и Днепропетровской – понесла наибольшие разрушения в результате российских обстрелов.

Об этом рассказал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что сейчас на Харьковщине энергетики не имеют возможности обеспечить 100% потребителей из-за российских обстрелов, которые привели к повреждению энергетических объектов.

"У нас есть два региона, которые страдают больше всего. Первое – это Харьков. Мы имеем там сетевые ограничения. Это означает, что нельзя подать электроэнергию, которая есть там на другие части Украины, если так можно сказать, в сам город из-за сетевых ограничений. И там на каждый час где-то 200-250 тысяч человек находятся без света", - пояснил Коваленко.

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По его словам, локальный оператор сетей пытается сбалансировать электроснабжение, но на 100% на каждый час невозможно запитать каждого из потребителей.

Кроме Харьковщины, значительные проблемы с энергоснабжением есть на Днепропетровщине. После массированных обстрелов энергообъектов с марта в области действуют ограничения для промышленных потребителей.

Напомним:

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В пятницу, 10 мая, графики ограничения электроснабжения для промышленности будут действовать с 18:00 до 7:00 утра следующего дня (13 часов).