Россия увеличивает экспорт нефтепродуктов в Сингапур

По оценкам трейдеров и аналитиков, экспорт российской нефти в Сингапур в мае может достичь самого высокого уровня в 2024.

Об этом сообщает Reuters.

По оценкам LSEG Research, сингапурский импорт российской нефти вырастет примерно до 415 000 метрических тонн в мае, тогда как консалтинговая компания FGE прогнозирует около 500 000 тонн.

Импорт нефти из России в Сингапур вырос в апреле до самого высокого уровня этого года - 329 955 тонн. Это увеличило общий объем импорта нефти в Сингапуре в апреле до 998 408 тонн по сравнению с 920 626 тоннами годом ранее, свидетельствуют данные Enterprise Singapore.

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Экспортно-ориентированный Туапсинский нефтеперерабатывающий завод Роснефти, один из крупнейших на юге России, возобновил переработку в начале этого месяца, и ожидается, что в мае его загрузка вырастет примерно на 16% до 180 000 тонн, поскольку он возобновит экспорт, согласно торговым оценкам.

Российский "Новатэк", тем временем, планирует начать тестовые операции на новой установке по переработке 3 млн тонн в год на своем газоконденсатном комплексе в порту Усть-Луга на Балтийском море в середине июня, что может позволить ему увеличить экспорт нефти до 550 000-600 000 тонн в месяц с 350 000-370 000 тонн в настоящее время, как показывают расчеты Reuters.

"Новатэк" производит нефть преимущественно для Азии, включая Китай, Сингапур, Тайвань и Малайзию.

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Россия заполонила азиатские рынки своей нефтью в прошлом году после того, как западные санкции на экспорт ее нефтепродуктов перевернули торговые потоки, удерживая маржу на низком уровне из-за высоких объемов поставок на фоне вялого спроса. На Россию приходилось 25% общего импорта нефти в Азию в 2023 году, свидетельствуют данные отслеживания судов от Kpler.

Напомним:

Нефть выросла в пятницу 10 мая, достигнув недельного максимума, поскольку данные на этой неделе из США и Китая указали на рост спроса, а беспокойство вокруг войны в Газе поддержало цены.

Экономическая правда