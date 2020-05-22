Неповна сплата податку на нерухоме майно: У Мінфіні порахували втрати місцевих бюджетів

"З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів податку на нерухоме майно органи місцевого самоврядування повинні забезпечити повноцінну роботу щодо інформаційного наповнення Державного реєстру прав на нерухоме майно і перенесення архівної інформації про права власності на нерухоме майно з паперових носіїв до електронної бази.

Це дасть змогу податковим органам отримати відповідну інформацію для нарахування відповідних зобов’язань", - йдеться у повідомленні.

"Проведення на належному рівні зазначеної роботи у цьому році дозволить, за песимістичним прогнозом, додатково залучити (при діючих ставках податку) до місцевих бюджетів у 2021 році близько 2 млрд гривень", - додали у Мінфіні.

За підсумками 2019 року від сплати податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів надійшло 4,9 млрд грн, а за 2018 рік – 3,7 млрд гривень.

Економічна правда