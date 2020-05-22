Неповна сплата податку на нерухоме майно: У Мінфіні порахували втрати місцевих бюджетів
Через відсутність повної бази об'єктів оподаткування в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно несплата податку на нерухоме житлове та нежитлове майно завдає до 2 млрд грн збитків місцевим бюджетам щорічно.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
За оцінками експертів, до 40% такого майна відсутнє в Державному реєстрі.
"З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів податку на нерухоме майно органи місцевого самоврядування повинні забезпечити повноцінну роботу щодо інформаційного наповнення Державного реєстру прав на нерухоме майно і перенесення архівної інформації про права власності на нерухоме майно з паперових носіїв до електронної бази.
Це дасть змогу податковим органам отримати відповідну інформацію для нарахування відповідних зобов’язань", - йдеться у повідомленні.
"Проведення на належному рівні зазначеної роботи у цьому році дозволить, за песимістичним прогнозом, додатково залучити (при діючих ставках податку) до місцевих бюджетів у 2021 році близько 2 млрд гривень", - додали у Мінфіні.
За підсумками 2019 року від сплати податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів надійшло 4,9 млрд грн, а за 2018 рік – 3,7 млрд гривень.
Економічна правда
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