США вводит дополнительные санкции в отношении 37 китайских компаний

В четверг администрация Байдена добавила 37 китайских компаний в список торговых ограничений, в том числе за якобы поддержку шпионского шара, который в прошлом году пролетел над Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство торговли также заявило, что добавляет в список некоторые подразделения China Electronics Technology Group за то, что они якобы пытались получить американские технологии для поддержки китайских квантовых технологий, "что имеет серьезные последствия для национальной безопасности США" из-за их военного применения.

Посольство Китая в Вашингтоне назвало этот шаг "вопиющим экономическим принуждением и издевательством в сфере технологий" и заявило, что Китай будет решительно защищать законные права китайских фирм и учреждений.

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Министерство торговли добавило пять компаний и один научно-исследовательский институт в список организаций, которые поддерживают "усилия Китая по военной модернизации, в частности, аэрокосмические программы Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая дирижабли и воздушные шары".

Напомним:

Пентагон в феврале 2023 года сообщил, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежения - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".

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Позже США сбили вероятный китайский шпионский аэростат у побережья Каролины.