ОПЕК прекратит публиковать расчет мирового спроса на собственную нефть - Reuters

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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прекратит публиковать расчет мирового спроса на собственную нефть в своем ежемесячном отчете, сосредоточившись на прогнозах спроса на нефть со стороны более широкой группы ОПЕК+.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что соответствующее изменение отражает долговременное сотрудничество между членами ОПЕК и более широкой группировки по принятию коллективных решений о поставках нефти.

Венский секретариат ОПЕК в своих ежемесячных отчетах публикует оценку спроса на нефть ОПЕК. Аналитики и трейдеры следят за этим показателем как за индикатором прочности нефтяного рынка.

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Издание со ссылкой на собственные источники, утверждает что с этого месяца ОПЕК будет давать только оценку спроса на нефть со стороны ОПЕК+, в которую входят 12 членов ОПЕК и еще 10 стран, из которых Россия является крупнейшим производителем.

"Спрос на нефть со стороны более широкой группы сейчас является более актуальным, поскольку на сегодня ОПЕК+ является основой для сотрудничества на нефтяном рынке", - говорится в сообщении.

Основанная в 1960 году, ОПЕК имеет своей главной целью "координацию и унификацию нефтяной политики стран-членов", согласно ее уставу. Члены организации назначают должностных лиц в совет управляющих и другие комитеты.

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Добавляется, что ОПЕК+, не имея постоянной штаб-квартиры, является менее формальным альянсом, что позволяет странам, не желающим присоединяться к ОПЕК, продолжать сотрудничать с ней.

Напомним:

Группа стран-экспортеров нефти ОПЕК и их союзники еще не начали официальные переговоры о продолжении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки после июня, но могут продолжить сокращение, если спрос не восстановится.