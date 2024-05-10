ОПЕК прекратит публиковать расчет мирового спроса на собственную нефть - Reuters
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прекратит публиковать расчет мирового спроса на собственную нефть в своем ежемесячном отчете, сосредоточившись на прогнозах спроса на нефть со стороны более широкой группы ОПЕК+.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что соответствующее изменение отражает долговременное сотрудничество между членами ОПЕК и более широкой группировки по принятию коллективных решений о поставках нефти.
Венский секретариат ОПЕК в своих ежемесячных отчетах публикует оценку спроса на нефть ОПЕК. Аналитики и трейдеры следят за этим показателем как за индикатором прочности нефтяного рынка.
Издание со ссылкой на собственные источники, утверждает что с этого месяца ОПЕК будет давать только оценку спроса на нефть со стороны ОПЕК+, в которую входят 12 членов ОПЕК и еще 10 стран, из которых Россия является крупнейшим производителем.
"Спрос на нефть со стороны более широкой группы сейчас является более актуальным, поскольку на сегодня ОПЕК+ является основой для сотрудничества на нефтяном рынке", - говорится в сообщении.
Основанная в 1960 году, ОПЕК имеет своей главной целью "координацию и унификацию нефтяной политики стран-членов", согласно ее уставу. Члены организации назначают должностных лиц в совет управляющих и другие комитеты.
Добавляется, что ОПЕК+, не имея постоянной штаб-квартиры, является менее формальным альянсом, что позволяет странам, не желающим присоединяться к ОПЕК, продолжать сотрудничать с ней.
Напомним:
Группа стран-экспортеров нефти ОПЕК и их союзники еще не начали официальные переговоры о продолжении добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки после июня, но могут продолжить сокращение, если спрос не восстановится.