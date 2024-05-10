В апреле Украина увеличила импорт электроэнергии на треть относительно марта

В апреле по сравнению с мартом Украина уменьшила экспорт электроэнергии в 13 раз - до 12 тыс. МВт-ч, импорт вырос на треть - до 223,9 тыс.

Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.

"В апреле импорт электроэнергии превзошел экспорт более чем в 18 раз. Продавать за границу из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре пришлось значительно меньше. По сравнению с мартом экспорт упал в 13 раз и составил 12 тыс. МВт-ч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 36% экспорта (4,2 тыс. МВт-ч.) поступило в Венгрию; 33% (4 тыс. МВт-ч.) - в Молдову; 20% (2,4 тыс. МВт-ч.) - в Румынию; 10% (1,2 тыс. МВт-ч.) - в Словакию; 1% (0,1 тыс. МВт-ч.) - в Польшу.

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Импорт электроэнергии в апреле 2024 года по сравнению с мартом вырос на треть - до 223,9 тыс. МВт-ч. Из них 44% (97,7 тыс. МВт-ч.) поступило из Венгрии; 21% (48 тыс. МВт-ч.) - из Румынии; 19% (43,3 тыс. МВт-ч) - из Словакии; 9% (20,4 тыс. МВт-ч.) - из Молдовы; 7% (14,5 тыс. МВт-ч.) - из Польши.

Экономическая правда.