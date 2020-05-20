Польская экономика может упасть на 4-5%

Экономика Польши может сократиться в 2020 году на 4-5%, что больше, чем ранее прогнозировалось, из-за того, что ограничения в связи с коронавирусом продолжались дольше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Европейская комиссия заявила, что экономика Польши сократится на 4,3%. Рыночный консенсус заключается в падении на4-5%, и мы движемся в этом направлении, но это не официальный прогноз", - сказала на замдиректора Департамента макроэкономики министерства финансов Польши Йоанна Бэза-Бояновский.

Польша снимает ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, снова открывает рестораны, торговые центры и детские сады. Но многие части общества остаются закрытыми, и ожидается, что школы вновь откроются не раньше сентября.

В стране зарегистрировано почти 20 000 случаев заболевания коронавирусом и 948 смертей.

Министерство здравоохранения надеется, что количество инфекций может начать падать на следующей неделе, но ожидает вторую волну осенью.

Польша ранее объявила о пакете помощи в размере 212 млрд злотых, чтобы смягчить экономические последствия коронавируса.

Этот пакет включает в себя поддержку со стороны Центрального банка и Государственного фонда PFR, который поддерживает инфраструктурные проекты и привлекает долги для распределения денежных средств компаниям, которые тяжело переживают закрытие экономики из-за ограничений.

Европейская правда