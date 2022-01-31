ВВП еврозоны вырос ниже прогноза из-за вспышки COVID-19 в Европе
ВВП еврозоны в 4 квартале вырос на 0,3%, за 2021 год - на 5,2%: рост оказался ниже прогноза из-за вспышки коронавируса в Европе.
Об этом сообщает Евростат со ссылкой на предварительные данные.
Как отмечает Bloomberg, это немного меньше прогноза в 0,4%.
Также на общем результате еврозоны в четвертом квартале отразилось резкое падение ВВП Германии (-0,7%), что поставило экономику страны на грань рецессии, добавляет агентство.
Bloomberg добавляет, что экономика региона справляется с трудом лучше, чем раньше во время пандемии, поскольку предприятия находят способы справиться с ограничениями, и все больше людей вакцинируются от COVID-19.
Увеличение инвестиций способствовало более сильному, чем ожидалось, росту во Франции (0,7%), Испании (2%) и Италии (0,6%).
По опросу Bloomberg, рост цен остается серьезной проблемой для экономики еврозоны.
Инфляция в декабре 2021 года подскочила до 5% в годовом исчислении – это рекордный показатель за почти 20-летнюю историю обращения евро.
Как добавляет Bloomberg, представители Европейского центрального банка встретятся на этой неделе и, как ожидается, утвердят план по сокращению мер стимуляции спроса.
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Экономическая правда
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