Курс валют на 18 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Понеділок, 18 травня 2020, 11:13
18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,57 - 26,59 гривні;
Євро – 28,73 - 28,75 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,54 – 26,81 гривні. Євро купують по 28,51 гривні, продають по 28,94 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,62 - 26,73 гривні, євро - 28,55 - 28,70 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua