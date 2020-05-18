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Курс валют на 18 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Понеділок, 18 травня 2020, 11:13

 

18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,57 - 26,59 гривні;

Євро – 28,73 - 28,75 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,54 – 26,81 гривні. Євро купують по 28,51 гривні, продають по 28,94 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,62 - 26,73 гривні, євро - 28,55 - 28,70 гривні.

Економічна правда

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