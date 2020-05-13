Кличко: Из-за коронавирус бюджет Киева потерял около 1,5 миллиарда

Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 потери бюджета Киева составляют уже около 1,5 млрд грн.

Об этом на онлайн-брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает "Интерфакс-Украина".

"Да, сегодня сложно всем. Два месяца мы живем совсем в других реалиях. Кто-то потерял работу, кто-то ушел в вынужденный отпуск, кто-то начал зарабатывать гораздо меньше. Город также теряет деньги. По нашим расчетам, потери городского бюджета из-за пандемии на сегодняшний день достигают уже около 1,5 млд грн", - подчеркнул Кличко.

"В случае ухудшения ситуации столица будет принимать решение о дополнительной корректировки бюджета. Ведь мы практически не получаем налогов и сборов, поступающих в город от малого и среднего бизнеса. Но мы понимаем, как сложно бизнесу, и его надо поддержать. И делаем все, что можем в этой ситуации", - добавил он.

По его словам, город предоставил 50% скидку для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества. Кроме этого, с 1 марта по 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса.

"Понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь, мы подготовили решение Киевсовета о введении для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов символической фиксированной уплаты паевого участия в сумме 1 гривня. Для летних площадок - до конца октября этого года. Для сезонных - до конца декабря", - сказал Кличко.