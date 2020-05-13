Кличко: Через коронавірус бюджет Києва втратив близько 1,5 мільярда

Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 втрати бюджету Києва сягають вже близько 1,5 млрд грн.

Про це на онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Так, сьогодні складно всім. Два місяці ми живемо зовсім в інших реаліях. Хтось втратив роботу, хтось пішов у вимушену відпустку, хтось почав заробляти набагато менше. Місто також втрачає кошти. За нашими розрахунками, втрати міського бюджету через пандемію на сьогоднішній день сягають вже близько 1,5 млрд грн", - підкреслив Кличко.

"У випадку погіршення ситуації столиця прийматиме рішення про додаткову коригування бюджету. Адже ми практично не отримуємо податків і зборів, які надходили в місто від малого і середнього бізнесу. Але ми розуміємо, як складно бізнесу, і що його треба підтримати. І робимо все, що можемо в цій ситуації", - додав він.

За його словами, місто надало 50% знижку для малого і середнього бізнесу на сплату за оренду комунального майна. Крім цього, з 1 березня по 30 квітня фізичних осіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соціального внеску.

"Розуміючи, що бізнес зазнає втрат і йому потрібна допомога, ми підготували рішення Київради про введення для літніх і сезонних майданчиків кафе і ресторанів символічної фіксованої сплати пайової участі в сумі 1 гривня. Для літніх майданчиків - до кінця жовтня цього року. Для сезонних - до кінця грудня", - сказав Кличко.