Все разделы
Укр / Рус

Верховный суд разблокировал концессию Херсонского порта

Среда, 13 мая 2020, 09:00
 

12 мая Верховный Суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook

Прямая речь Криклия: "Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договора портов Херсон и Ольвия в один день.

Победа всегда на стороне тех, кто делает свое дело честно и справедливо! В свою очередь, мы продолжаем работать над другими проектами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях. И будем в дальнейшем защищать каждого инвестора".

Напомним:

Шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определения победителя конкурса на концессию Херсонского порта.

21 января "Рисоил-Херсон" победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019-го года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривень (инвестиционные обязательства).

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

порты суд концессия Криклий

powered by lun.ua
Материалы по теме
Мининфраструктуры, несмотря на карантин, завершит работу по концессии портов "Ольвия" и "Херсон" 13 апреля 2020, 17:30
Брат руководителя Офиса президента взялся разрушить крупнейший частный порт – Bihus.info 2 апреля 2020, 09:55
Как COVID-19 повлиял на морской бизнес 1 апреля 2020, 13:52
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!