Всі розділи
Укр / Рус

Верховний суд розблокував концесію Херсонського порту

Середа, 13 травня 2020, 09:00
 

12 травня Верховний Суд України скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду, яка блокувала завершення концесійного конкурсу в морському порту Херсона.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook

Пряма мова Криклія: "Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Плануємо в найближчі терміни провести переговори з переможцем, щоб укласти концесійні договори портів Херсон та Ольвія в один день.

Перемога завжди на боці тих, хто робить свою справу чесно і справедливо! У свою чергу, ми продовжуємо працювати над іншими проєктами концесій та державного приватного партнерства у всіх інфраструктурних галузях. І будемо надалі захищати кожного інвестора".

Що було раніше: Днями Криклій заявляв, що Миколаївський морський порт "Ольвія", стане першим концесійним портом в Україні.

Передісторія:

Шостий апеляційний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію Херсонського порту.

21 січня "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

порти суд концесія Криклій

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінінфраструктури, попри карантин, завершить роботу по концесії портів "Ольвія" і "Херсон" 13 квітня 2020, 17:30
Брат керівника Офісу президента взявся зруйнувати найбільший приватний порт – Bihus.info 2 квітня 2020, 09:55
Як COVID-19 вплинув на морський бізнес 1 квітня 2020, 13:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!