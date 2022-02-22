Бизнес в Украине продолжает работать в обычном режиме – опрос ЕБА
Около 90% руководителей компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что продолжают работу в обычном режиме.
Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса (более 1000 представителей украинского и международного бизнеса), проведенного ЕБА.
По результатам опроса, около 70% компаний уже имеют планы "Б" по действиям в чрезвычайных ситуациях.
15% сообщают о готовности к релокации, но остаются в Украине и продолжают следить за ходом событий.
"Треть лидеров ввела возможность удаленной работы для работников, учитывая новые угрозы. Однако, стоит отметить, что более половины членских компаний еще с началом пандемии ввели такую опцию для своих сотрудников, поэтому это не является принципиально новым решением".
Только 3% руководителей бизнесов сообщили о выезде за границу, другие 11% - об отъезде их семей, впрочем, некоторые сделали это по требованию главных офисов компаний", - говорят в ассоциации.
Напомним:
Ранее 45% опрошенных компаний заявили, что будут продолжать работу в Украине даже в случае военного вторжения.
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Экономическая правда
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