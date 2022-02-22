Ахметов говорит, что СКМ заплатит наперед налогов на 1 миллиард
Олигарх Ринат Ахметов объявил об уплате его компанией СКМ налогов наперед на сумму 1 млрд грн и призвал к единству власти, бизнеса, граждан Украины.
Об этом говорится в его комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".
"Я неоднократно говорил и повторяю снова, что наша общая цель – сильная, мирная, независимая, целостная Украина в признанных международным правом границах. Каждый на своем участке должен сделать все для усиления страны".
"Угроза вторжения требует максимального единения. Это касается и власти, и бизнеса и всех без исключения граждан Украины. Единство сейчас – вопрос выживания страны", - заявил Ахметов.
Он говорит, что "сейчас Украине как никогда необходима стабильность государственных финансов".
"Бизнес должен помочь государству в этом. Бизнес СКМ уплатит налоги наперед – на сумму 1 млрд грн", - добавил олигарх.
"Хочу подчеркнуть – какими бы страшными сценариями нас ни пугали, предприятия группы СКМ будут осуществлять все инвестиции, о которых мы говорили в планах на 2022 год. В том числе, в Мариуполе", - говорится в его комментарии.
Ахметов также говорит, что "помощь людям бизнес должен разделить с государством".
Он добавил, что дал поручение своему благотворительному фонду помогать "с эвакуацией, медикаментами, всем, что потребуется".
"Мы сделаем все, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу", - резюмировал Ахметов.
Напомним:
13 февраля "Украинская правда" сообщала, что некоторые олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами.
Ринат Ахметов покинул Украину 30 января. 16 февраля он вернулся в Украину и побывал в Мариуполе.
Виктор Пинчук тоже был за пределами Украины, но вернулся в Украину 16 февраля: в Днепре должен был собраться совет директоров YES.
Бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук снова вылетели из Украины 18 февраля, пробыв в стране два дня.
Самолет Ахметова, согласно данным сервиса FlightRadar, днем вылетел в Женеву (Швейцария).
Представительница Ахметова заявила, что "при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину".
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