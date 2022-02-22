Украинский бизнес передал миллионы гривень на армию и призывает объединяться

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Представители украинского бизнеса объединяются и собирают миллионы гривень в поддержку армии, некоторые донаты достигают пяти миллионов гривень.

Еще 14 февраля сбор начал отраслевое издание DOU – с целью вдвое поднять ежемесячное собрание благотворительного фонда "Вернись живым" до 50 тысяч долларов. Однако компании перевыполнили план и собрали более 118 тысяч долларов ежемесячных донатов.

Во вторник ряд компаний заявили о том, что они также перечисляют сотни тысяч гривен на счета благотворительного фонда.

В их числе, в частности, украинская ІТ-компания Genesis. Ее основатель Владимир Многолетний написал в Facebook, что компания перечисляет 5 миллионов гривень в пользу "Вернись живым".

"В случае, если кто-то из моих сотрудников решит также принять участие - я лично продублирую их вклад", - заявил он. "Сейчас, мне кажется, лучшее, что может сделать каждый руководитель ІТ-бизнеса - это подумать, как при разных обстоятельствах оставаться в стране, инвестировать в нее и создавать новые рабочие места".

Учредитель другой ІТ-компании Awesomic Роман Севастьянов заявил, что компания перечислила фонду 1 миллион гривень. Он также призвал другие ІТ-компании присоединиться к движению поддержки.

Накануне "Вернись живым" сообщил, что благодаря более 900 тысяч гривень доната от компании N-iX фонд смог модернизировать целый зенитный ракетный полк Сухопутных войск

В Intellias за три дня собрали около 600 тысяч гривень, за которые благотворительный фонд приобретет и передаст на фронт квадрокоптеры. Около 400 тысяч гривень собрали сами сотрудники, а еще 200 тысяч гривень пожертвовали учредители компании.

Среди айтовцев также 1 млн. грн. собрала компания Uptech, сообщил ее соучредитель Андрей Бас. "Вместе мы сила дадим отпор агрессору! Это самое время объединиться и действовать как одна нация, отстоять свое право на свободу в своей стране", – написал он в Facebook.

Приобщились к сбору средств не только айтовцы – так, почти 620 тысяч гривень для армии собрала компания Dodo socks, на которые фонд приобретет шесть мобильных комплексов наблюдения. Также 100 тысяч гривень фонду передал украинский бренд одежды Cult Naked, сообщила его основательница Мэри Фуртас.