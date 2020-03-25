"Антиколомойский" законопроект: депутаты пула Коломойского подали две альтернативные версии
Депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам. Принятие "антиколомойского" закона является одним из требований предоставления помощи Международным валютным фондом.
Об этом сообщает сайт Рады.
Сейчас текст законов отсутствует на портале. И Дубинский и Палица входят в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, является профильным по этому законопроекту.
Отметим, что 24 марта Кабмин зарегистрировал в парламенте обновленный "антиколомойский" законопроект №3260.
Этот законопроект называют "антиколомойским", поскольку на данном этапе наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем - Игорем Коломойским.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
Ожидалось, что Рада рассмотрит этот законопроект на внеочередном заседании в четверг, однако пока заседание перенесли на субботу. Дата рассмотрения законопроекта комитетом пока также неизвестна.
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Напомним:
Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов осталось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков.
Ранее в СМИ сообщалось, что финальную версию законопроекта №2571 о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам в конце прошлой недели согласовали с МВФ, а 23 марта документ утвердил Кабмин.
Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.
16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.
17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.
Экономическая правда
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