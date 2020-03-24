Кабмин зарегистрировал в Раде обновленный "антиколомойский" законопроект

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Принятие закона есть одним из требований выделения помощи Международным валютным фондом.

Об этом сообщает сайт парламента.

Этот законопроект называют "антиколомойським", поскольку на данном этапе наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем - Игорем Коломойским.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что документ содержит три блока изменений в законодательные акты.

1. Совершенствование регулирования деятельности банков, через предоставление Национальному банку необходимых инструментов влияния.

В документе поясняется, что это "повысит способность регулятора адекватно реагировать в случаях нарушения законодательства в процессе приобретения или увеличение существенного участия в банке" и "обеспечит недопущения к управлению банками недобросовестных или финансово несостоятельных лиц".

2. Установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и тд

3. Усовершенствования регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) из связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб, расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

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Напомним:

Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов осталось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков.

Ранее в СМИ сообщалось, что финальную версию законопроекта №2571 о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам в конце прошлой недели согласовали с МВФ, а 23 марта документ утвердил Кабмин.

Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.

16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.

Экономическая правда