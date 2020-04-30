"Нафтогаз" купил 5 китайских бурових станков за 10,5 миллионов долларов

"Нафтогаз" купил 5 современных мобильных станков грузоподъемностью 125 т (производитель - китайская компания ZPEC) за 10,5 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.

Отмечается, что станки соответствуют экологическим нормам и требованиям по безопасности труда, укомплектованы насосными блоками и системой очистки.

"Одна из наших основных задач - эффективно работать на истощенных месторождениях. Это значит получать газ из глубины более 5 км. И такие сверхглубокие скважины требуют капитальных ремонтов", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" добавили, что станки собрали и распределили между региональными подразделениями и отправили на производственные объекты.

"Почему китайские? Покупали мы их через открытые торги в системе ProZorro. Среди участников были 5 иностранных компаний, 4 из которых китайские.

Победителем выбрали китайскую нефтесервисную компанию Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPEC). Размер инвестиций составил 10,5 млн долларов", - объяснили в компании.

Экономическая правда