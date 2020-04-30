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"Нафтогаз" купив 5 китайських верстатів за 10,5 мільйонів доларів

Четвер, 30 квітня 2020, 09:55
 

"Нафтогаз" купив 5 сучасних мобільних верстатів вантажопідйомністю 125 т (виробник - китайська компанія ZPEC) за 10,5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Twitter.

Зазначається, що верстати відповідають екологічним нормам та вимогам з безпеки праці, укомплектовані насосними блоками та системою очистки.

"Одне з наших основних завдань - ефективніше працювати на виснажених родовищах. Це означає діставати газ з глибини понад 5 км. І такі надглибокі свердловини потребують капітальних ремонтів", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" додали, що верстати зібрали та розподілили між регіональними підрозділами і відправили на виробничі об’єкти. 

"Чому саме китайські? Купували ми їх через відкриті торги в системі ProZorro. Серед учасників були 5 іноземних компаній, 4 з яких китайські.

Переможцем обрали китайську нафтосервісну компанію Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPEC). Розмір інвестицій склав 10,5 млн доларів", - пояснили у компанії.

Економічна правда

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