Кабмин разрешил работу некоторых рынков — будут работать при определенных условиях

Кабмин на заседании 29 апреля принял решение о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков в условиях карантина в Украине.

Возобновят работу более 280 продовольственных рынков, при этом они должны обеспечить необходимое соблюдение санитарных норм.

Подчеркивается, что работу рынков будут контролировать госструктуры без привлечения органов местного самоуправления.

"Работа продовольственных рынков во время пандемии должна регламентироваться четкими санитарными нормами. Сегодня правительство поддержало критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность.

Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Напомним:

В понедельник стало известно, что Кабинет министров позволит работать ряду продовольственных рынков - решение планировали рассмотреть 29 апреля.

Продовольственные рынки будут работать при наличии у всех продавцов и покупателей медицинских масок, а на входах в рынке будет осуществляться температурный скрининг.

Экономическая правда