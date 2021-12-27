Мировой рынок облигаций покажет худший результат за 22 года – медиа

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2021 год станет худшим годом для мирового долгового рынка начиная с 1999 года.

Об этом пишет Financial Times.

Агрегированный индекс долговых бумаг Barclays, в который входят выпуски государственных и корпоративных облигаций разных стран, с начала 2021 года показывает отрицательную доходность –4,8%.

Главная причина – быстрое ускорение инфляции: долговые бумаги всегда демонстрируют острую реакцию на рост цен.

Падение долгового рынка во многом было обусловлено двумя периодами активной распродажи гособлигаций, пишет FT.

В начале года инвесторы сбрасывали долгосрочные гособлигации в ожидании скорейшего восстановления экономик после ковидных ограничений и роста цен (так называемый эффект "рефляции").

Осенью инвесторы начали распродавать бумаги с меньшей дюрацией по мере того, как мировые центробанки стали давать сигналы о предстоящем увеличении ключевых ставок.

Как отмечает издание, за несколько десятков лет рынок облигаций редко демонстрировал столь отрицательную динамику. В последний раз это произошло в эпоху расцвета доткомов в 1999 году, когда индекс Barclays потерял 5,2%.

Напоминаем:

В США индекс потребительских цен по итогам ноября вырос на 6,8% год к году – это рекордный показатель почти за 40 лет. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с 0,93% в начале года до 1,49%, а двухлетних – с 0,12% до 0,65%.