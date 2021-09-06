Алюминий подорожал до 10-летнего максимума на фоне госпереворота в Гвинее

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Цены на алюминий поднялись до самого высокого уровня за последнее десятилетие, поскольку политические беспорядки в Гвинее вызвали опасения по поставкам сырья. Гвинея является одним из крупнейших в мире поставщиков бокситов - сырья для производства алюминия.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в понедельник фьючерсы на алюминий на Лондонской бирже подорожали на 1,8% до 2775,5 долл за тонну - это максимум с мая 2011 года.

При этом, фьючерсные контракты на алюминий, которые торгуются в Китае, за день подорожали на 3,4%, поднявшись до максимума с 2006 года. Позже рост скорректировался до 2,2%.

Как пишет Bloomberg, алюминий дорожает на фоне госпереворота в Гвинее, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков бокситов - это сырье используется для производства алюминия.

"Инвесторы очень обеспокоены, учитывая, что Китай покупает большую часть бокситов из Гвинеи", - сказал агентству главный аналитик Beijing Antaike Information Development по алюминию Сюн Хуэй.

Но, по словам эксперта, пока сообщений о перебоях в производстве металла не поступало.

Он также заявил, что инвесторы обращают внимание и на продолжающиеся сокращения производства алюминия в китайской провинции Гуанси, которые могут привести к еще большему сужению рынка.

Bloomberg добавляет, что Китай - крупнейший в мире производитель алюминия, а 55% бокситов в страну поставляет Гвинея.

Агентство напоминает, что в этом году цены на алюминий выросли примерно на 40% на фоне сезонного дефицита электроэнергии в стране и стремлении Пекина ограничить выбросы углеводородов, что сказалось на работе китайской алюминиевой промышленности.

На стоимости металла также сказалось восстановление мировой экономики после пандемии.

Напомним:

Лидер мятежников Гвинеи Мамади Думбая заявил об аресте президента страны Альфы Конде, а также роспуске парламента и правительства.

Ранее в воскресенье в центре столицы Гвинеи Конакри раздавались мощные выстрелы, на улицах возле президентского дворца появились военные и колонны бронемашин.

Экономическая правда