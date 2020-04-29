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Кабмін дозволив роботу деяких ринків — працюватимуть за певних умов

Середа, 29 квітня 2020, 14:20
 

Кабмін на засіданні 29 квітня ухвалив рішення про відновлення роботи деяких продовольчих ринків в умовах карантинних обмежень в Україні.

Відновлять роботу понад 280 продовольчих ринків, при цьому вони повинні забезпечити необхідне дотримання санітарних норм.

Підкреслюється, що роботу ринків контролюватимуть держструктури без залучення органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо:

У понеділок стало відомо, що Кабінет міністрів дозволить працювати низці продовольчих ринків – рішення планували розглянути 29 квітня.

Продовольчі ринки будуть працювати при наявності у всіх продавців і покупців медичних масок, а на входах до ринку буде здійснюватися температурний скринінг.

Економічна правда

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ринки Кабмін

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