Кабмін дозволив роботу деяких ринків — працюватимуть за певних умов
Кабмін на засіданні 29 квітня ухвалив рішення про відновлення роботи деяких продовольчих ринків в умовах карантинних обмежень в Україні.
Відновлять роботу понад 280 продовольчих ринків, при цьому вони повинні забезпечити необхідне дотримання санітарних норм.
Підкреслюється, що роботу ринків контролюватимуть держструктури без залучення органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо:
У понеділок стало відомо, що Кабінет міністрів дозволить працювати низці продовольчих ринків – рішення планували розглянути 29 квітня.
Продовольчі ринки будуть працювати при наявності у всіх продавців і покупців медичних масок, а на входах до ринку буде здійснюватися температурний скринінг.
Економічна правда
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