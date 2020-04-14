Спрос на услуги для видеоконференций вырос более чем в 7 раз — исследование

На фоне введения карантина во мнгоих странах, в марте спрос на сервисы для видеоконференций вырос более чем в 7 раз, в Украине (с начала официального карантина) - в 5 раз.

Об этом говорится в исследовании компании GlobalLogic.

Подчеркивается, что самым популярным сервисом для видеозвонков как в Украине, так и в мире стал Zoom.

По данным Google Trends, во всем мире популярность поисковых запросов на тему видеоконференций выросла в 7 раз в марте, по сравнению с январем и февралем 2020 года. Наибольший интерес наблюдается у жителей Испании, Украина заняла 39 место.

"С момента введения карантина заметное активный рост популярности бизнес-приложений, которое обусловлено спросом на видеосвязь.

Согласно отчету App Annie, за неделю 14-21 марта на обеих платформах iOS и Android бизнес-приложения (для аналитики, связи, ведения проектов, финансов и т.д.) были загружены 62 миллионов раз. Это на 90% больше, чем в среднем за неделю в 2019 году", - говорится в сообщении.

В то же время в Италии, где жесткие карантинные ограничения, количество загрузок Zoom за неделю 14-21 марта выросло в 55 раз, по сравнению с средним показателем за неделю 4 квартала 2019 года.

При этом, в США, где карантин на момент исследования распространялся на отдельные города и/или штаты, рост количества загрузок не так стремителен.

В частности, рост популярности Zoom в США в 10 раз меньше, чем в Италии. При этом есть стремительный рост загрузок Hangouts Meet.

В Украине также лидирует Zoom - спрос вырос в 9 раз, сервис занимает первое место в рейтинге приложений в украинском Play Market и App Store.

Также с 12 марта в Украине в 4 раза увеличилась популярность поискового запроса "Google Hangouts". На мобильных платформах количество загрузок Hangouts Meet в категории бизнес-приложений выросло более чем в 13 раз.

Отмечается, что в своем исследовании GlobalLogic использовала данные сервисов Google Trends, Applyzer и данные из открытых источников и отчетов. Исследование проводилось в промежутке с 31 марта по 6 апреля.

Экономическая правда