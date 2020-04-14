Попит на сервіси для відеоконференцій зріс більш ніж у 7 разів — дослідження

На тлі запровадження карантину у багатьох країнах, у березні попит на сервіси для відеоконференцій виріс більш ніж у 7 разів, в Україні (з початку офіційного карантину) - у 5 разів.

Про це йдеться у дослідженні компанії GlobalLogic.

Підкреслюється, що найпопулярнішим сервісом для відеодзвінків як в Україні, так і у світі став Zoom.

За даними Google Trends, у всьому світі популярність пошукових запитів на тему відеоконференцій зросла в 7 разів у березні, в порівнянні з січнем і лютим 2020 року. Найбільший інтерес спостерігається у жителів Іспанії, Україна посіла 39 місце.

"Із моменту введення карантину помітне активне зростання популярності бізнес-додатків, яке обумовлене попитом на відеозв'язок. Згідно зі звітом App Annie, за тиждень 14-21 березня на обох платформах iOS і Android бізнес-додатки (для аналітики, зв'язку, ведення проєктів, фінансів і т.д.) були завантажені 62 мільйони разів. Це на 90% більше, ніж в середньому за тиждень у 2019 році", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Італії, де жорсткі карантинні обмеження, кількість завантажень Zoom за тиждень 14-21 березня виросла в 55 разів, у порівнянні зі середнім показником за тиждень 4 кварталу 2019 року.

При цьому, в США, де карантин на момент дослідження поширювався на окремі міста та/або штати, зростання кількості завантажень не таке стрімке.

Зокрема, зростання популярності Zoom в США в 10 разів менше, ніж в Італії. При цьому є стрімке зростання завантажень Hangouts Meet.

В Україні також лідирує Zoom - попит виріс у 9 разів, сервіс посідає перше місце в рейтингу додатків в українських Play Market і App Store.

Також з 12 березня в Україні в 4 рази збільшилася популярність пошукового запиту "Google Hangouts". На мобільних платформах кількість завантажень Hangouts Meet в категорії бізнес-додатків зросла більш ніж в 13 разів.

Зазначається, що у своєму дослідженні GlobalLogic використала дані сервісів Google Trends, Applyzer та дані з відкритих джерел і звітів. Дослідження проводилося в проміжку з 31 березня по 6 квітня.

Економічна правда