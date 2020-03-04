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Рада уволила премьер-министра Гончарука

Среда, 4 марта 2020, 16:52
 

Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Источник: внеочередное заседание парламента

Детали: "За" проголосовали 353 народных депутата. Отставка Гончарука автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский раскритиковал экономическую политику правительства и поступления в государственный бюджет от таможни.

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

Парламент может заменить главу правительства и назначить 4 новых министров.

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Украинская правда

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Рада Гончарук

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