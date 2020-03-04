Рада звільнила прем'єр-міністра Гончарука
Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра.
Джерело: позачергове засідання парламенту
Деталі: "За" проголосували 353 народних депутатів. Відставка Гончарука автоматично тягне за собою відставку всього уряду.
Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський розкритикував економічну політику уряду та надходження в державний бюджет від митниці.
4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єра Дениса Шмигаля.
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