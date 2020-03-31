Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

31 марта котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:55 установились на уровне 27,66 - 27,72 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,66 - 27,72 гривни;

Евро - 30,30 - 30,37 гривни;

На наличном рынке котировки гривнт к доллару составляют 27,54 - 28,21 гривни. Евро покупают по 30,04 гривни, продают по 30,96 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,94 - 28,06 гривни, евро - 30,14 - 30,58 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,75 - 28,02 гривни, евро - 30,23 - 30,67 гривни.

Напомним:

31 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 31 марта на уровне 28,06 гривни за доллар.

30 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.

Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, рынок балансировался на отметке 28 гривень за доллар.

Экономическая правда