Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

31 березня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:55 встановилися на рівні 27,66 - 27,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,66 - 27,72 гривні;

Євро – 30,30 - 30,37 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,54– 28,21 гривні. Євро купують по 30,04 гривні, продають по 30,96 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,94 - 28,06 гривні, євро - 30,14 - 30,58 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,75 - 28,02 гривні, євро - 30,23 - 30,67 гривні.

Нагадуємо:

31 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 31 березня на рівні 28,06 гривні за долар.

30 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,13 гривні за долар.

Національний банк не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку, ринок балансувався на позначці 28 гривень за долар.

Економічна правда