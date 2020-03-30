Официальный курс гривни укрепился к доллару
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 30 марта на уровне 28,06 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,96 гривни (30 марта - 30,90 гривни).
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Напомним:
Национальный банк не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, рынок балансировался на отметке 28 гривень за доллар.
30 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,13 гривни за доллар.
30 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,06 - 28,12 гривни за доллар.
Экономическая правда
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