Гривня стремительно упала на закрытии торгов

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24 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,58 – 28,60 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,33 – 28,35 гривни;

Евро – 32,29 – 32,31 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,34 – 28,62 гривни. Евро покупают за 31,96 гривни, продают за 32,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,52 – 28,72 гривни, евро – 32,14 – 32,44 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни по отношению к доллару, установив его на 24 января на уровне 28,32 гривни.

24 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,33 – 28,35 гривни.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.

Экономическая правда