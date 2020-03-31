"Райффайзен Банк Аваль" вводит кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса

"Райффайзен Банк Аваль" объявил о начале широкой программы реструктуризации кредитов для клиентов малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Кредитные каникулы будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по самому популярному в банке кредитному продукту "Развитие", направленному на поддержку и развитие украинского бизнеса.

Кредитные каникулы вводятся для категорий бизнеса, которые пострадали из-за ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что льготный период для заемщиков будет действовать в течение трех месяцев.

"В настоящее время неопределенности чрезвычайно важна всесторонняя поддержка друг друга. Мы, со своей стороны, делаем все возможное, чтобы облегчить и минимизировать финансовые трудности, с которыми сталкиваются наши малые и средние предприятия в непростых реалиях, и продолжаем предоставлять каждому нашему клиенту качественное и своевременное обслуживание.

Мы по-прежнему имеем в приоритете самую широкую поддержку малого и среднего бизнеса и стараемся быть для них мостиком между сегодняшним кризисом и будущим развитием", - заявил глава правлинння банка Александр Писарук.

Напомним:

Приватбанк ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 года до конца мая.

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Экономическая правда