"Кредитные каникулы" на время карантина: кто и как может их получить

Світова коронокриза, яка у березні докотилась і до України вимагає від держави рішучих дій не тільки у медичній і соціальній сферах, але й у економічній.

Як казав президент США Дональд Трамп, не можна допустити, щоб вирішення проблеми коронавірусу стало гіршим, ніж сам вірус.

Український уряд та парламент якраз працюють над цим питанням. Чи керуються вони ти самим принципом, який озвучував американський президент – питання риторичне.

Наразі депутати якраз працюють над великим "антикризовим" пакетом та змінами до бюджету, які будуть голосувати буцімто на вихідних. Всі ці заходи, мовляв, повинні допомогти пережити кризу бізнесу та населенню.

Першими преференціями для бізнесу та громадян від держави стали так звані "карантинні пільги", за які Рада проголосувала 17 березня.

Відповідний законопроєкт №3220, зокрема, передбачає звільнення ФОПів від виплат ЄСВ (з 1 березня по 30 квітня), мораторій на податкові перевірки бізнесу, а також звільнення від штрафів та пені за прострочення виплат за споживчими кредитами (з 1 березня по 30 квітня).

Якраз про це піде мова далі. Напередодні Національний банк на зустрічі з топ-менеджерами найбільших українських банків закликав фінустанови почати реструктуризовувати споживчі кредити та застосувати до них пільговий режим.

"Клієнти нервуються і просять реальних підходів реструктуризації. Починайте роботу вже зараз...Підхід може бути індивідуальним у випадку з корпоративними позичальниками та стандартним у випадку з роздрібними", – наголосила тоді заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Пізніше, 27 березня, НБУ надав детальні рекомендації банкам щодо встановлення "кредитних канікул", а також тимчасово запровадив особливі правила застосування вимог Положення №351 "Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями".