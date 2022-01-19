Продовольственно-зерновая корпорация обанкротится. Миллиард долларов кредита будет возвращать Кабмин – нардеп

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Народный депутат Марьян Заблоцкий заявляет, что Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины может стать банкротом уже на этой неделе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Государственная продовольственно-зерновая корпорация... вряд ли сможет самостоятельно выплатить 95 млн долларов очередного транша кредита. Это было неизбежно, поскольку значительная часть из 1,5 млрд долларов, полученных от Китая в 2012 году, была украдена еще при Викторе Януковиче", – написал Заблоцкий.

Он добавил, что коррупционные злоупотребления происходили также "во времена краткосрочной квоты на Минагрополитики со стороны партии "Свобода".

"За полгода их менеджмента со счетов компании пропало примерно 250 млн долларов. На всех руководителей компании без исключения открыты уголовные производства, все в бегах. Но вернуть украденные деньги шансов мало. Оставшихся в компании денег может хватить лишь максимум до начала 2022 года", – заявил нардеп.

По его словам, рассчитываться по кредиту придется правительству, поскольку он был выдан под государственные гарантии. В общей сложности по нему осталось выплатить чуть менее 1 млрд долларов.

"Минфин имеет соответствующие ресурсы, чтобы погасить либо следующий транш кредита, либо полностью. Эта выплата увеличивает нагрузку на объем плановых внешних правительственных заимствований в 2022 году", – написал нардеп от "Слуги народа".

Он добавил, что народные избранники готовят проект письма в Конгресс о предоставлении Украине возможности выпуска облигаций под гарантии США.

Напоминаем:

В 2015 году Экономическая правда опубликовала расследование о вымывании средств из корпорации: Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров

По подсчетам ЭП, по 2012-2014 годы с ГПЗКУ было вымыто более 200 млн долл. Часть средств была выведена из компании в 2014 году. Именно в период, когда правительство возглавлял Арсений Яценюк, а министерство аграрной политики - "свободовец" Игорь Швайка. Госкомпанию тогда возглавлял Петр Вовчук.

Экономическая правда