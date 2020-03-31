"Райффайзен Банк Аваль" вводить кредитні канікули для малого і середнього бізнесу 

"Райффайзен Банк Аваль" оголосив про початок широкої програми реструктуризації кредитів для клієнтів малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Кредитні канікули будуть діяти для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу по найпопулярнішому у банку кредитному продукту "Розвиток", спрямованому на підтримку та розвиток українського бізнесу.

Кредитні канікули запроваджуються для тих категорій бізнесу, які постраждали через обмежувальні заходи, пов'язані з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пільговий період для позичальників буде діяти протягом трьох місяців.

"У цей час невизначеності надзвичайно важлива всебічна підтримка один одного. Ми, зі свого боку, робимо все можливе, щоб полегшити і мінімізувати фінансові труднощі, з якими стикаються наші малі і середні підприємства в непростих реаліях сьогодення, та продовжуємо надавати кожному нашому клієнту якісне та своєчасне обслуговування.

Ми, як і раніше, маємо за пріоритет найширшу підтримку малого та середнього бізнесу і намагаємося бути для них містком між сьогоднішньою кризою та майбутнім розвитком", - заявив голова правлінння банку Олександр Писарук.

Нагадаємо:

Приватбанк увів "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців з 1 березня 2020 року до кінця травня.

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Економічна правда