"Райффайзен Банк Аваль" вводить кредитні канікули для малого і середнього бізнесу
"Райффайзен Банк Аваль" оголосив про початок широкої програми реструктуризації кредитів для клієнтів малого та середнього бізнесу.
Про це повідомляє прес-служба банку.
"Кредитні канікули будуть діяти для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу по найпопулярнішому у банку кредитному продукту "Розвиток", спрямованому на підтримку та розвиток українського бізнесу.
Кредитні канікули запроваджуються для тих категорій бізнесу, які постраждали через обмежувальні заходи, пов'язані з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пільговий період для позичальників буде діяти протягом трьох місяців.
"У цей час невизначеності надзвичайно важлива всебічна підтримка один одного. Ми, зі свого боку, робимо все можливе, щоб полегшити і мінімізувати фінансові труднощі, з якими стикаються наші малі і середні підприємства в непростих реаліях сьогодення, та продовжуємо надавати кожному нашому клієнту якісне та своєчасне обслуговування.
Ми, як і раніше, маємо за пріоритет найширшу підтримку малого та середнього бізнесу і намагаємося бути для них містком між сьогоднішньою кризою та майбутнім розвитком", - заявив голова правлінння банку Олександр Писарук.
Нагадаємо:
Приватбанк увів "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців з 1 березня 2020 року до кінця травня.
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Економічна правда
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