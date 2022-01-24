700 миллионов долларов и землю от государства: как скандальный зернотрейдер предлагал избежать дефолта

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В Государственной продовольственно-зерновой корпорации, накануне вошедшей в состояние дефолта, предлагали провести реструктуризацию китайского кредита и привлечь новый кредит на 700 миллионов долларов.

Об этом говорится в презентации, подготовленной представителями АО "ГПЗКУ", находящейся в распоряжении ЭП. Документ датируется октябрем 2021 года.

В частности, среди предложений компании, находившейся на грани дефолта, предлагались следующие возможные действия:

пролонгация на 10 лет – с 2027 года до 2037-го – нынешнего долларового кредита, предоставленного Экспортно-импортным банком Китая (сумма кредита, полученного ГПЗКУ 2012 года, составляла 1,5 млрд долларов, возвращено в настоящее время только 600 млн долларов);

уплата в 2037 году процентов по кредиту за период 2022-2025 годов;

уменьшение кредитной ставки до 3% с отвязкой от Libor (по нынешним условиям, ставка составляет 4,5% + шесть месяцев Libor)

изменение кредитного соглашения для разрешения привлечения средств вне кредитного договора.

Предлагалось также привлечь дополнительные средства на сумму 700 млн долл. с поэтапной выборкой: 250 млн долл. – для обеспечения трейда; 150 млн долл. – на модернизацию мощностей для увеличения экспорта, 300 млн долл. – на формирование земельного банка.

Так, необходимым шагом в госкорпорации считали "начало процедуры формирования банка земли ГПЗКУ за счет имеющейся земли в собственности государства и аренды".

"Переговорный процесс должен происходить на уровне правительств Украины на КНР. Предварительные переговоры с 2016-2019 года не дали результата из-за отсутствия последовательной позиции правительства Украины", - подчеркнули в ГПЗКУ.

"Главной целью дополнительного финансирования является: создание на базе АО "ГПЗКУ" конкурентоспособного государственного зернотрейдера полного цикла, существование которого обеспечит возможность генерировать достаточную прибыль, которая в свою очередь позволит рассчитаться в полном объеме по кредитам без раскрытия государственных гарантий", - отмечается в презентации.

Читайте больше о происходящем в Госзерновой корпорации в статье ЭП: Дефолт трех президентов и пяти правительств: как зерновая госкорпорация оставила украинцам долг на миллиард долларов

Напоминаем:

Государственная продовольственно-зерновая корпорация может оплатить только 9% требуемой суммы выплаты по китайскому кредиту, что означает ее дефолт.

Народный депутат Марьян Заблоцкий заявил, что Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины может стать банкротом уже на этой неделе.

В декабре 2012 года ГПЗКУ получила 1,5 млрд долларов кредита от "Эксимбанка Китая" под государственную гарантию Украины.

Средства госкорпорация получила для обеспечения выполнения 15-летнего Генерального соглашения на поставки украинского зерна в Китай.

Ранее ЭП уже сообщала, что государственная зерновая корпорация Украины не имеетдостаточно средств на выплаты по китайскому кредиту.

За три квартала 2021 года "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" получила чистые убытки на сумму 327,9 млн грн. За последние 5 лет общая сумма ущерба составила 10 млрд грн.

В августе 2021 года Нацполиция установила, что должностные лица ГПЗКУ совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. По данным правоохранителей, сумма ущерба для госкомпании из-за упомянутых операций составила более 57 млн долларов.

Позже Нацполиция задержала руководителя "ГПЗКУ" Андрея Власенко при попытке побега из Украины в аэропорту "Жуляны".

Как ранее сообщала ЭП, "Батькивщина" дала голоса за бюджет-2021 в обмен на назначение Андрея Власенко в ГПЗКУ. Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Батькивщины".

В 2015 году Экономическая правда опубликовала расследование о вымывании средств из корпорации: Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров

Экономическая правда