Все разделы
Укр / Рус

Рада сделала шаг к криминализации вывоза "коронавирусных" товаров

Понедельник, 30 марта 2020, 15:14
 

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за закон, устанавливающий уголовную ответственность за вывоз (пересылку) в значительном размере через таможенную границу товаров противоэпидемического назначения.

За соответствующее решение проголосовали 274 депутата.

Нарушение закона карается штрафом от восьми до двенадцати тысяч необлагаемых минимумов (8408 грн - 12621 грн) с конфискацией товаров. Повторное нарушение (или сделанное по предварительному сговору группой или должностным лицом) наказывается конфискацией и штрафом в 21000 - 26275 грн.

Читайте также: "Антикоронавирусный" пакет: что будет принимать Рада для облегчения жизни населения и бизнеса

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Рада карантин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада не смогла принять закон об изменениях в госбюджете 30 марта 2020, 14:42
Рада приняла антикризисный закон: что он предусматривает 30 марта 2020, 14:18
Налоговый комитет Рады поддержал "антиколомойский" законопроект 30 марта 2020, 13:48
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!