Рада сделала шаг к криминализации вывоза "коронавирусных" товаров

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за закон, устанавливающий уголовную ответственность за вывоз (пересылку) в значительном размере через таможенную границу товаров противоэпидемического назначения.

За соответствующее решение проголосовали 274 депутата.

Нарушение закона карается штрафом от восьми до двенадцати тысяч необлагаемых минимумов (8408 грн - 12621 грн) с конфискацией товаров. Повторное нарушение (или сделанное по предварительному сговору группой или должностным лицом) наказывается конфискацией и штрафом в 21000 - 26275 грн.

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Экономическая правда