"Антикоронавирусный" пакет: что будет принимать Рада для облегчения жизни населения и бизнеса

30 марта Верховная Рада может рассмотреть ряд законопроектов для уменьшения влияния коронакризиса на население и бизнес.

Первый. Изменения в бюджет и создание Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями

Предусмотренный в документе объем финансирования фонда - 97,1 млрд грн.

Предполагается, что фонд будет пополняться за счет бюджета, а также за счет грантов, займов.

За счет Фонда предлагают профинансировать:

доплаты к зарплатам медиков;

закупку медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом;

социальные выплаты отдельным категориям населения, в том числе пенсионерам;

финансовую поддержку государственных и коммунальных предприятий, в том числе путем предоставления дотаций;

пополнение уставного капитала государственного ипотечного учреждения;

обслуживание и погашение государственного долга.

На период карантина Фонд будет выплачивать такие виды выплат:

пособие по временной нетрудоспособности;

пособие по беременности и родам;

ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний и членам их семей;

расходы на лечение пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний;

помощь по безработице;

пособие на погребение;

текущие расходы на содержание аппаратов фондов.

Законопроект №3279 о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете на 2020 год", в частности, предусматривает уменьшение доходов с 1095,58 млрд грн до 972,635 млрд грн.

При этом, предусмотрено увеличение расходов - с 1184,010 млрд грн до 1263,225 млрд грн.

Согласно действующему законодательству, на 31 декабря 2020 года предельный объем госдолга определен в сумме 2045,148 млрд грн, в законопроекти его предлагают увеличить до 2386,791 млрд грн.

Второй. Антикризисный законопроект

Предлагается до 30 июня продлить мораторий на проведение неналоговых проверок. До 31 мая будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему.

Кроме того, до 31 мая предлагают продлить сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ.

В то же время арендаторы, которые не могут пользоваться недвижимостью или иным имуществом из-за карантина, освобождаются от уплаты арендной платы.

Также законопроект предусматривает увеличение лимитов для ФОПов- "упрощенцев". Новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й групп "упрощенцев" составят 2 млн, 5 млн и 7 млн ​​грн соответственно.

Кроме этого, проект предусмотрит ряд мер для медицины. В частности, для бесперебойных поставок необходимых медикаментов предлагают освободить от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с коронавирусом.

А для производителей дезинфекторов предлагают временно убрать обязанность регистрации продукции в Минздраве, чтобы все желающие быстро могли начать их производство.

Мероприятия для граждан. Предлагается добавить карантин до оснований для получения пособия по частичной безработице.

Также предлагают временно освободить от штрафов и пени взятые до 2017 года потребительские кредиты, а также запретить банкам повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.

Также планируется обеспечить автоматическое продление социальных выплат на период карантина - в это время не надо будет идти в специализированные органы или проходить комиссии для продления срока выплат.

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Третий. Процессинг карт через "Укрпочту"

Как объясняют в "Укрпочте", принятие закона позволит людям открывать почтовые счета через Укрпочту.

Проект, в частности, предусматривает расширение спектра финансовых услуг и предоставление возможности Укрпочте открывать и обслуживать почтовые счета на территории Украины для начисления зарплаты, пенсий, государственных социальных пособий, торговой выручки, выполнять расчетные банковские операции, а также - осуществлять валютообменные операции, проводить эмиссию платежных карточек для обслуживания почтовых счетов.

Кроме этого, украинцы могут открывать депозиты, чтобы хранить деньги, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, а также смогут присоединиться к рынку онлайн-торговли.

А вклады, привлеченные Укрпочтой, будут приравниваться к банковским вкладам. Укрпочта также станет участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

При этом предполагается, что Укрпочта не будут кредитовать физических лиц и субъектов хозяйствования за счет собственных средств.

Четвертый. "Антиколомойский" законопроект

24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признании незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

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Пятый. Рынок земли

На заседании фракции "Слуги народа" депутаты решили пересмотреть земельный законопроект.

Основные изменения таковы:

В первые два года будет действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки. С 2023 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено нынешним проектом.

С 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения.

Также в первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.

О предоставлении права иностранцам покупать землю позиция не изменилась - вопрос будет решен на референдуме.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.

Экономическая правда