Рада зробила крок до криміналізації вивезення "коронавірусних" товарів

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за закон, що встановлює кримінальну відповідальність за вивезення (пересилання) у значному розмірі через митний кордон товарів протиепідемічного призначення.

За відповідне рішення проголосували 274 депутати.

Порушення закону карається штрафом від восьми до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів (8408 грн - 12621 грн) з конфіскацією товарів. Повторне порушення ( або зроблене за попередньою змовою групою чи службовою особою) карається конфіскацією та штрафом (21 000 - 26 275 грн)

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Економічна правда