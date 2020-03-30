Рада зробила крок до криміналізації вивезення "коронавірусних" товарів
Верховна Рада проголосувала в першому читанні за закон, що встановлює кримінальну відповідальність за вивезення (пересилання) у значному розмірі через митний кордон товарів протиепідемічного призначення.
За відповідне рішення проголосували 274 депутати.
Порушення закону карається штрафом від восьми до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів (8408 грн - 12621 грн) з конфіскацією товарів. Повторне порушення ( або зроблене за попередньою змовою групою чи службовою особою) карається конфіскацією та штрафом (21 000 - 26 275 грн)
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Економічна правда
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