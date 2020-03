Украинский стартап по онлайн-образованию привлек 10 миллионов долларов

Украинский EdTech-маркетплейс для изучения иностранных языков Preply привлек 10 миллионов долларов, сумма почти вдвое превышает объем всех предыдущих инвестиций (5,6 миллионов долларов).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Лид-инвестором выступил лондонский венчурный фонд Hoxton Ventures, кроме него в раунд вложились Point Nine Capital, All Iron Ventures, The Family, EduCapital и Diligent Capita. Также поучаствовали несколько ангельских инвесторов: Артур Костен из Вooking.com, экс-генеральный директор Upwork Гари Сварт, руководитель Unity Technologies Дэвид Хельгасон и основатель Couchsurfing Даниэль Хоффер.

Финансирование поможет компании усилить позиции на рынках Северной Америки, Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании. Кроме того, Preply откроет филиал в США, стратегически важном для проекта регионе. Сейчас у компании есть офисы в Киеве и Барселоне.

Для учителей планируют запустить новые инструменты. Они помогут оценивать домашние задания, следить за прогрессом и эффективнее помогать ученикам. В планах и развитие мобильного приложения для Android и iOS. Стратегия Preply — профессионально расти вместе с клиентами.

Сегодня на платформе собраны 10 000 преподавателей. Ежемесячно сервис получает около 5000 заявок от учителей, которые проходят качественный отбор.

Экономическая правда